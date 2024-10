Luiz Felippe Mascella está em alta: seu nome foi o mais repetido pelos jurados do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes. O longo tempo de experiência em comparação à idade — tem 29 anos e sabe o que é o poder da hospitalidade desde os 14 — estão entre os motivos que direcionam a ele os holofotes e o título de Melhor Bartender de São Paulo.

A aptidão para os negócios gastronômicos vem de família. É irmão de Luiz Affonso, o Lula, do bem-sucedido Picco, e filho de Luiz Antônio, com quem aprendeu como é estar do outro lado do balcão durante a adolescência na extinta pizzaria Ritto.

Fora das asas genitor, também passou pelo Spot, pelo Ritz e, a partir de 2019, mostrou ao público sua facilidade em criar conceitos igualmente arredondados e arrojados.

O Regô abriu as portas no centro a fim de provocar. Com aço, concreto e grafite, o espaço que dialoga com a região conhecida pelas drogas e prostituição é palco para a alta coquetelaria e o serviço de primeira, que opera até as 3 horas da manhã.

A carta aposta no que a clientela geralmente dispensa: misturas alcoólicas, secas e amargas. Mesmo assim, Luiz chega a vender 300 drinques como o sulista (de jerez, folhas de yuzu, vermute, sálvia e angostura) numa noite.

Inaugurado em 2022, o Terê é mais engomadinho. A luz é baixa, o clima é intimista, a cozinha conta com criações autorais de inspiração europeia e as opções de coqueteis abraçam mais paladares. O terê smash (gim, amaro, morango, limão-siciliano, hibisco, pimenta habanero, e manjericão) contém um dulçor que fica longe do tédio. Assim como a sua carreira.

Até o fim do ano, Luiz anunciará um novo bar-restaurante. Dessa vez, fora do centro da cidade e com outro quadro de sócios. Felizmente, a quantidade de trabalho e o tamanho da responsabilidade não assustam quem nunca tirou os pés do chão:

Essa profissão é apaixonante, mas não é para todo mundo. Tem que estar preparado para se fod*r. É um estilo de vida divertido, gratificante e cansativo"

Regô

Rua Rego Freitas, 441, República.

@ao.rego

Terê

Rua General Jardim, 427, Vila Buarque.

@ao.tere