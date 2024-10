A ideia inicial do arquiteto Carlos Verna, em 2015, era abrir um restaurante especializado em pratos preparados na lenha.

O forno já estava lá, no imóvel recém-ocupado, mas uma viagem a Nova York mudou os rumos do negócio. Por lá, já bombavam as pizzas neonapolitanas — individiduais e com bordas generosas, como as napolitanas, mas com coberturas mais diferentonas, livres das regras de Nápoles.

Verna achou que a novidade, um sucesso nas casas moderninhas nova-iorquinas, tinha tudo para emplacar na Vila Madalena. Acertou em cheio.

Cabe ao sócio argentino Luciano Nardelli, o Lucho, comandar o forno da Carlos Pizza, eleita a Melhor Pizzaria de São Paulo pelo Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes, que já ganhou uma filial no Jardim Paulista.

Subverter regras é com ele mesmo. Vale misturar farinhas de trigo nacionais e importadas, preparar o molho com tomates assados na lenha e inventar coberturas sem amarras — já teve até de frango com Catupiry, um clássico paulistano de todos os tempos.

As pizzas do festival Queijos do Brasil, que foi lançado em 2023 e volta em meia entra em cartaz, ajudam a clientela a descobrir produtos artesanais de pequenos produtores. E algumas das suas receitas, de tão queridas, não podem sair do menu. É o caso da pizza de berinjela, que leva muçarela, queijo de cabra, parmesão e orégano (R$ 60), e da amatriciana, com pancetta artesanal, queijo de ovelha e cebola roxa (R$ 68).

Carlos Pizza

R. Harmonia, 501, Vila Madalena

Al. Tietê, 658, Jardim Paulista

carlospizza.com.br