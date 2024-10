Poucos restaurantes conquistam os estômagos do grande público e da crítica especializada ao mesmo tempo. A barreira geralmente é o preço. Para a Casa do Porco, porém, isso não é um desafio. O Melhor Restaurante de São Paulo pela votação popular nasceu para ser democrático e assim segue, após quase uma década.

Instalado no centro da cidade, o estabelecimento venera sem qualquer cerimônia a carne que carrega alguns estigmas sociais: a de porco.

Ela surge no couvert em forma de mortadela e de terrine com cambuci em maxixe. A versão em conserva na lata entra no bolinho agridoce de mandioca com banana. Vai à mesa até maturada no saboroso carpaccio com anchova, alcaparras, mostarda, saladinha e pururuca.

Mas o jeitão favorito da clientela é assada por pelo menos seis horas. Chamada de san zé, a receita clássica da casa entrega o melhor que o porco dá: as fibras se desmanchando e a pele absolutamente crocante.

Todas essas receitas fazem parte do recente menu degustação nomeado de "Interior". A seleção celebra a volta do fundador à cozinha. Durante um hiato de quatro anos, Jefferson Rueda focou na saúde mental e se recolheu no sítio de São José do Rio Pardo, sua cidade natal. Lá, criam-se os vegetais, os porcos e as boas ideias.

A Casa do Porco

Rua Araújo, 124, República.

@acasadoporcobar