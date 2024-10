Especialista em churrasco, Romulo Morente viajou o Brasil com o seu fogo de chão e um sonho na cabeça: abrir um boteco democrático com cerveja gelada e comida boa. Inspirado por endereços cariocas e mineiros, onde a galera ocupa a calçada sem medo, o paulistano inaugurou o Moela com a ajuda de um grupo de sócios.

Há 4 anos, a trupe oferece ótimos bolinhos por preços que cabem em muitos bolsos. Entre eles, o de carne enriquecido pelo tutano do boi e o de milho com gorgonzola. O bolovo, um clássico da botecagem que foi "resgatado" pela nova geração de bares, aqui leva massa de abóbora abóbora com rabada. Diferentão, o croquete mistura com esperteza a costela cozida ao vinho tinto ao purê de mandioquinha. Ambas as unidades, instaladas na Santa Cecília e em Pinheiros, exibem uma vitrine dedicada a receitas frias, que incluem os miúdos favoritos do chef: moela em salsa verde e língua ao vinagrete.

O público, já acostumado com o jeitão do bar, pede cerveja de 600 mililitros para dividir com a turma ou fica na batida de cachaça da casa e leite condensado mais maracujá ou leite de coco. O caju amigo, preparado com compota da fruta, limão e cachaça, é outra pedida frequente que não cansa nem quem bate ponto todos os finais de semana no Melhor Boteco de São Paulo pelo Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes.

Rua Canuto do Val, 136, Santa Cecília.

@barmoela