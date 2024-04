Praia, surfe e cerveja: descubra a 'cidade mais jovem' da Flórida

Na hora dos bons drinks, o The Palace Saloon, aberto em 1903 e considerado o mais antigo em funcionamento de toda a Flórida (conseguia funcionar mesmo na Lei Seca!), é o grande patrimônio de Fernandina Beach, com coquetéis e boa música ao vivo. Já no The Sandbar & Kitchen é mantida uma das maiores coleções de uísque do país, com mais de 1200 garrafas diferentes.

Praias paradisíacas

Fernandina Beach é uma das três comunidades que compõem Amelia Island, uma ilhota na costa de Jacksonville com apenas 21 quilômetros de comprimento. Apesar de pequena em tamanho, a ilha tem mais de 40 pontos de acesso público à praia.

Apesar de pequena, Amelia Island tem mais de 40 acessos à praia Imagem: Visita Florida

Com sol praticamente durante todo o ano e temperaturas geralmente amenas até no inverno, o destino reúne visitantes o ano todo atrás de suas belas praias mas também devido às muitas opções de praticar esportes ao ar livre.

Amelia Island fica a cerca de 3h de carro de Orlando e é tomada por praias extensas de água quentinha. Com abundante vida selvagem nativa e clima muito tranquilo e seguro, a ilha fica entre o oceano Atlântico e a Intracoastal Waterway.