Bairro que homenageia Proclamação da República reúne história e cultura

COM CRIANÇAS

Fim de semana circense

Imagem: Divulgação

É a última chance de conferir o Festival de Circo SP, no Parque da Juventude, com mais de 40 atrações e artistas circenses de várias cidades paulistas. Hoje as exibições começam às 11h; amanhã e domingo, às 10h, e acontecem no picadeiro a céu aberto e no palco da Lona Picolino. A entrada é gratuita.

Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru. Mais informações

Rock para a turminha

Imagem: Divulgação

Hoje, às 16h, no Teatro Gazeta, tem sessão do musical "Beatles 4 Kids", que apresenta a história da icônica banda The Beatles de forma interativa para toda a família. O show promete não deixar ninguém parado, inclusive a turminha mirim, que vai dançar bastante ao som dos covers do quarteto genial. Ingressos a partir de R$ 25.

Avenida Paulista, 900 - São Paulo. Mais informações