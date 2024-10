Por que os banheiros da Disney não têm espelhos?

Se você já visitou algum parque do complexo Disney, em qualquer lugar do mundo, você pode ter percebido que, nos banheiros, você não encontra espelhos — pelo menos não espelhos acima das pias. Na Disney, tudo tem uma razão e eu vou te explicar neste vídeo. Dê o play e confira:

Acontece que é natural do ser humano se olhar no espelho. E, por mais que pareça rápido, esses segundos que a gente passa na frente do espelho fazem toda a diferença para quem está esperando lá do lado de fora para usar o banheiro.