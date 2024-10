Segredo da mala de viagem perfeita está na matemática; aprenda os truques

É difícil fazer canecas e tigelas caberem na mala: os objetos são arredondados, mas não completamente ocos e complicam o quebra-cabeça do viajante Imagem: picture alliance/picture alliance via Getty Image

Traçando os pontos arredondados do polígono com hipérboles, eles descobriram que as curvas eliminam bastante da área das extremidades sem interferir com o empacotamento. Ou seja, a solução esperada não teria apenas curvas, mas um misto de curvas e ângulos pontiagudos — o tal "polígono aplainado". Apesar de não resolver totalmente a pergunta, a dupla de Pittsburgh acabou confirmando a teoria de Kurt Mahler de 1946 de que esta combinação seria, ao menos, pior do que simplesmente o octógono arredondado.

É bom lembrar que o estudo é teórico e, na vida real, o formato da mala, o material de que são feitos os objetos que serão transportados, flexibilidade, entre outras características influenciam na dificuldade de empacotar. Mas é possível tirar algumas lições do trabalho de Hales e Vajjha:

Evite viajar com tigelinhas arredondadas e poligonais, de seis a oito lados, de lembrança. O desperdício de espaço de um objeto cuja densidade é baixa e possui muitos "cantos" é grande.

Brinquedos e itens de decoração irregulares também podem ficar em casa; o encaixe não é perfeito e estes objetos costumam ser volumosos.

Esqueça as esculturas e outros mimos arredondados: mais uma vez, o encaixe nos cantos da mala pode ser difícil.

Ficou curioso para conhecer o cálculo e ver o que mais evitar? Os pesquisadores disponibilizaram o livro gratuitamente no link arxiv.org/pdf/2405.04331. Também é possível conhecer os diagramas e uma versão simplificada do trabalho no blog de Thomas Hales.