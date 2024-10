Prêmio Nossa anuncia os melhores bares e restaurantes de SP em festa na 2ª

A revelação completa do primeiro Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes está com data marcada. Na próxima segunda-feira (7), a partir das 19 horas, os nomes dos melhores endereços para comer, beber e curtir na capital paulista serão anunciados em uma festa fechada no Blue Note.

Mohamad Indi vai apresentar os vencedores do Prêmio Nossa Imagem: Divulgação

No palco do bar instalado no icônico Conjunto Nacional e com vista para a Avenida Paulista, o produtor de conteúdo e jurado do prêmio, Mohamad Hindi, convida colegas do júri especializado, como a ex-MasterChef Deborah Werneck e os influenciadores Ana Lembo e José Soares, do Do Pão Ao Caviar, para entregar as placas aos primeiros colocados.