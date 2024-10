Surpresas, masterchefs e campeões: como foi a festa do 1º Prêmio Nossa

A apresentação ficou a cargo do criador de conteúdo e jurado do prêmio, Mohamad Hindi. Ele contou com a presença de outros creators e influenciadores do nicho gastronômico para entregar as placas dos primeiros colocados como a vice-campeã do MasterChef Deborah Werneck, Leandro Santos (Mussum Alive), Laura Miranda e a dupla Ana Lembo e José Soares, do perfil Do Pão Ao Caviar.

Deborah Werneck foi uma das juradas do Prêmio Nossa e entregou os primeiros prêmios da noite Imagem: Mariana Pekin/UOL

Deborah Werneck conversou com Nossa antes de entregar a primeira leva de prêmios: "Fiquei bem feliz com o convite, me senti lisonjeada de poder fazer parte de um júri tão importante nessa primeira premiação do Nossa. Grandes nomes da gastronomia já foram revelados, então hoje acho que vão ter nomes inéditos".

O diretor de conteúdo do UOL, Murilo Garavello, também subiu no palco no início da apresentação e agradeceu as presenças: "Essa é só a primeira edição. A gente pretende melhorar muito a cada ano, estou orgulhoso de estar aqui".

O diretor de conteúdo do UOL, Murilo Garavello, abre o evento do Prêmio Nossa Imagem: Mariana Pekin/UOL

Ao todo foram 33 categorias premiadas e a noite foi dividida em dois blocos: o primeiro premiando os 20 melhores já conhecidos pelo público anunciados por Nossa nas semanas prévias ao evento; e o segundo com os 13 prêmios inéditos, sendo dois deles pelo voto popular e os outros pelo júri especializado.