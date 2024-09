Pudim e sorvete na mesma receita? Quero! Aprenda a fazer o doce fácil

Para o pudim coloque na panela o leite condensado, o leite em pó e misture bem até dissolver, depois junte o leite as gemas passadas pela peneira, o creme de leite e a essência de baunilha.

Misture bem e leve ao fogo baixo mexendo sem parar até engrossar. Retire a panela do fogo e deixe esfriar.

Depois o creme frio. Coloque na batedeira e adicione, o emulsificante e a liga neutra. Bata por cerca de 10 minutos ou até aumentar de volume.

Coloque em um refratário ou pote com tampa uma camada com a calda de caramelo e depois intercale com o sorvete de pudim. Cubra com mais calda de caramelo e leve ao freezer por cerca de 6 horas ou de um dia para o outro ou até gelar bem.

Sirva bem gelado.