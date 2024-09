A mistura do Egito com o mundo: como obeliscos foram parar de NY a Roma

E aquele obelisco em Nova York? É outra Agulha de Cleópatra. Ele também estava em um templo em Alexandria até o Egito decidir presentear os Estados Unidos por se manter neutro enquanto franceses e britânicos interferiam cada vez mais nos assuntos internos egípcios.

A viagem de Alexandria, no leste do Mediterrâneo, até Nova York, no Atlântico Norte, teve o patrocínio do clã magnata Vanderbilt. Segundo a "Encyclopedia of New York City", 32 cavalos carregaram o obelisco do East River até um local temporário, na Quinta Avenida. Depois, uma máquina a vapor feita especialmente para a função levou o monumento até o Central Park, em 1881.

Repatriação

De tempos em tempos, o assunto da devolução dos obeliscos ao Egito, especialmente aqueles que deixaram o país há menos tempo, como os de Paris, Londres e Nova York, vêm à tona. Em 2011, o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades escreveu à administração do Central Park e à prefeitura de Nova York uma carta que parecia um puxão de orelha:

Fotografias recentes que recebi mostram os graves danos causados ao obelisco, principalmente ao texto hieroglífico, que em alguns lugares está completamente desgastado. Tenho o dever de proteger todos os monumentos egípcios, estejam eles dentro ou fora do Egito. Se o Central Park Conservancy e a cidade de Nova York não puderem cuidar adequadamente do obelisco, tomarei as medidas necessárias para trazer esse precioso artefato para casa e salvá-lo da ruína.

O transporte de estruturas tão pesadas é hercúleo (para se ter uma ideia, somente o trajeto do East River ao Central Park levou 112 dias).