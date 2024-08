Sorvete à vontade e praia só para adultos: como é a nova ilha da Disney

As cabanas são inspiradas nas antigas moradias de colonos na ilha Imagem: Divulgação

Sorvete à vontade

Quem desembarca em Lookout Cay at Lighthouse Point, como o criador de conteúdo Pedro Scalzilli de Bem, que participou do cruzeiro da Disney Cruise Line a convite de Nossa, pode se servir à vontade de toda a comida disponível nos pavilhões de alimentação da ilha — e isso inclui as máquinas de sorvete, de livre acesso aos viajantes. Bebidas não alcoólicas também são gratuitas. Veja tudo o que ele comeu na ilha da Disney:

Comidas típicas

Na ilha, há vários locais para se alimentar, inclusive com pratos típicos das Bahamas. No True-True e True-True Too BBQ, as duas principais áreas de refeições, e no Serenity Bay BBQ, instalado na praia de adultos, é possível experimentar itens do menu inspirados em receitas locais, como ervilhas e arroz bahamiano, (peixe) pargo marinado e grelhado, muita salada, frango assado com tempero das ilhas e hambúrgueres.