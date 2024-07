Sonha morar na Itália? Região da Toscana paga R$ 177 mil para você se mudar

Com 2,8 milhões de euros (R$ 16,55 milhões) em fundos dedicados a revitalizar as comunidades montanhosas, a Toscana tem uma das iniciativas mais ambiciosas, que se comprometeu a mudar a paisagem — ao menos demográfica — da região.

Interessou?

Se você se encaixa nas condições mencionadas no início da matéria — possui o direito a residir no país e se comprometerá com a mudança —, é preciso ainda prestar atenção em algumas regras do projeto. O incentivo das autoridades devem cobrir não mais do que 50% dos custos de compra e reforma da casa em uma cidade com menos de 5.000 moradores.

Não é permitido adquirir imóveis sob este programa para transformar em casa para aluguel por temporada.

Capraia Isola, na Toscana Imagem: Guido Cozzi/Atlantide Phototravel/Getty Images

Interessados devem preencher sua ficha de candidatura até 27 de julho de 2024, às 13h do horário local (ou 8h no horário de Brasília). Mais informações e link para o formulário estão disponíveis no site do Residenzialità in Montagna 2024.