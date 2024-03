Uma viagem pelas cidades da Toscana que aparecem em grandes obras do cinema

Alguns momentos cruciais de 'Sob o Sol de Toscana' foram gravados na Piazza della Repubblica, onde acontece o principal mercado da cidade. Se for visitar, não deixe de ir ao Museo Diocesano e o Eremo franciscano "Le Celle" - primeiro convento fundado por são Francisco de Assis, a cinco quilômetros da cidade.

Pienza

Imagem: Alfredo Santucci

No coração do Val d'Orcia, considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, fica Pienza, a cidade ideal do Renascimento. Antes ela era chamada de Corsignano (nome ainda dado a uma igrejinha em seus arredores) e foi o seu cidadão mais ilustre, Enea Silvio Piccolomini que, ao se tornar Papa, ordenou ao arquiteto Bernardo Rosselino a revitalização do vilarejo.

Pienza é realmente um bibelô; uma cidade com janelas floridas, cantinhos cenográficos e edifícios imponentes como o Palazzo Piccolomini e seus jardins com vista para as colinas do Val d'Orcia. Na famosa série 'Medici, Masters of Florence' (The Magnificent) produzida pela HBO, esse palácio é mostrado como a residência da poderosa família Medici, que, na verdade, ficava em Florença.

No mesmo edifício, o cineasta italiano Franco Zeffirelli gravou 'Romeu e Julieta'.