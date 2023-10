Não é só Estocolmo! Paris, Veneza e outras cidades dão nome a síndromes

A Síndrome de Lima (capita do Peru) é a oposta à da de Estocolmo Imagem: John Coletti/Getty Images

Síndromes turísticas

Além das síndromes ligando cidades a raptos e sequestros, existem as turísticas, que acometem visitantes durante a viagem. Segundo Ernest Lawrence Abel, professor da Universidade Estadual Wayne, nos Estados Unidos, em um artigo na publicação científica "Names" (dedicada ao estudo da onomástica, o campo da linguística que trata de nomes próprios), existem síndromes psicológicas relacionadas ao turismo em cidades específicas. Veja quais são:

Síndrome de Jerusalém

Síndrome de Jerusalém acomete pessoas que passam a ter ilusões bíblicas Imagem: Getty Images/iStockphoto

Sagrada para as três principais religiões monoteístas do mundo, Jerusalém é capaz de mexer até com os ateus mais ferrenhos. A síndrome batizada com seu nome acomete homens e mulheres que, ao chegar à cidade, passam a ter ilusões bíblicas, a agir como se fossem profetas apocalípticos ou a alegar encontros com figuras famosas das escrituras.