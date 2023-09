Embora sejam rígidas, são também retráteis, podendo ser "baixadas" (ou "deitadas") sobre o convés sempre que o navio se aproxima de algum porto, de forma a cessar o seu deslocamento pela força dos ventos.

Velas que giram

Apesar da intensa expectativa pela chegada do navio ao litoral do Paraná, não é a primeira vez que um cargueiro com propulsão assistida pelo vento chegará a um porto brasileiro.

Em abril deste ano, o navio panamenho Sea Zhoushan atracou no porto do Rio de Janeiro e despertou curiosidade por ostentar grandes cilindros verticais fincados no convés, como se fossem grossos mastros.

Mas não eram: eram rotores (também chamados de "velas rotativas"), equipamentos que, impulsionados pelos ventos, giram com velocidade, gerando diferenças na pressão, que impulsiona os navios para a frente, fenômeno conhecido como "Efeito Magnus" — nada a ver com o sistema utilizado no navio que agora chega ao Brasil.