'Tirando nosso sustento': muro 'privatizou' praia famosa de Pernambuco

"Hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, é possível que um ente privado ocupe um terreno de Marinha, mas essa ocupação precisa ser regularizada com pagamento periódicos à União", explica João Victor Venâncio, assessor jurídico do Fórum Suape, organização que acompanha o caso do muro.

Segundo o Ibama, não há uma lei que regulamente a construção de muros em áreas de praias. Na prática, os municípios ou estados podem conceder autorizações. Por outro lado, a legislação veda qualquer intervenção em área de restinga.

O que acontece no Brasil, em zonas urbanas litorâneas, são praias modificadas há décadas, em que já não há mais como recuperar o cenário do passado. Nesses casos, muros para evitar o contato entre uma avenida e o mar já se tornaram legais.

No caso de Maracaípe, um empresário ergueu um muro extrapolando a área concedida pela União, apontou o relatório da SPU. "No caso concreto, a família [que construiu o muro] não fazia isso [pagar ao Estado] e estava ampliando o que dizia ser a sua propriedade", acrescenta Venâncio.

Integrantes de ONGs que trabalham na região questionam também os títulos do imóvel e dizem que desde a construção do muro, a família tem erguido outras propriedades dentro do mangue. No local, foi instalada uma placa de madeira com os dizeres "Pontal dos Fragoso".

Para o Ibama, "em uma área preservada, em que ainda há restinga e biodiversidade, não há por que construir um muro, pois se iniciaria um processo de urbanização, o que traria impactos inconvenientes, ainda mais em um cenário de mudanças climáticas".