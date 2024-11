'Insuportável': moradores de Praga se revoltam por turismo sem controle

Num dia de semana do outono europeu deste ano, pouco antes das 18h, um grupo se reúne no centro de Praga para o que parece ser uma grande manifestação. Mas as aparências enganam: são apenas milhares de turistas esperando perto do Relógio Astronômico, na Praça da Cidade Velha.

Logo, o famoso relógio medieval, com suas figuras de apóstolos e de um galo que cacareja, dá início a um espetáculo que a maioria dos turistas, vindos de todo o mundo, está filmando com seus celulares.

"É lindo, valeu a pena esperar, uma ótima experiência", diz George, de 40 anos, que veio de Chicago, nos Estados Unidos. A capital da República Tcheca é uma das cinco estações da viagem de duas semanas dele pela Europa.