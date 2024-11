Skiplagging: truque para economizar nas passagens irrita companhias aéreas

Quem são os 'skiplaggers' e por que eles são uma dor de cabeça?

Os passageiros que costumam "saltar antes" do voo são justamente aqueles viajantes mais experientes, que costumam ser os melhores clientes das companhias. E, por isso, é ainda mais complexo combater a prática. Caso uma empresa opte por colocar os praticantes do "skiplagging" em uma lista e os impedir de voar, ela estará abrindo mão de sua melhor clientela.

Aktarer Zaman, engenheiro que fundou o site Skiplagged em 2013, onde disponibiliza informações sobre as melhores ofertas para as chamadas "cidades ocultas" — as tais escalas utilizadas como destino final — revelou ao jornal The New York Times na terça (12) que cerca de 25 mil pessoas usam o truque pela sua plataforma mensalmente. E ele mesmo dá dicas para escapar do radar das empresas, como não usar uma companhia duas vezes seguidas.

Não à toa, ele já foi processado pela United Airlines, American Airlines e Southwest Airlines. Mas suas dicas têm defensores, que acreditam que as companhias estão recebendo pelos bilhetes conforme foram disponibilizados e, só porque um cliente fez uma compra, não é obrigado a usar o produto. Tanto que um financiamento coletivo arrecadou mais de US$ 80 mil para a sua defesa contra o processo da United, em 2015, que a empresa perdeu.

O que pode acontecer com quem pratica o skiplagging?

As companhias já utilizam medidas para conter os passageiros que realizam skiplagging, seja pelo monitoramento de viajantes frequentes ou itinerários incomuns. Algumas também empregam funcionários que aguardam o desembarque dos passageiros e os acompanham até o portão de embarque do próximo trecho.