Nutrição e amor: como a alimentação influencia a vida e a saúde do seu pet

Já a pesquisa do Radar Pet de 2023 mostra que, no Brasil, 49,63% dos gastos com animais são destinados à alimentação - um número que supera até mesmo os cuidados com a saúde e higiene, campeão até poucos anos atrás. Isso reflete o aprofundamento do vínculo entre tutores e pets.

E não é à toa. Alimentar bem um animal não é só uma questão de "dar o que comer", mas de garantir que ele tenha todos os nutrientes essenciais para uma vida saudável e cheia de energia.

A saúde começa pela boca

Assim como nós, cães e gatos têm necessidades nutricionais específicas, e escolher a alimentação certa significa investir em mais que longevidade: é investir em qualidade de vida.

Da fase de filhote à maturidade, a nutrição impacta diretamente no crescimento, no desenvolvimento e até na disposição do animal. Uma alimentação equilibrada é essencial para um pet ativo, com pelagem bonita, digestão saudável e muita energia para gastar.

O que acontece é que esse processo de humanização, resultado do aprofundamento da relação emocional, está levando os pets a desenvolverem doenças bem humanas, como obesidade, alergias e até problemas de tireoide.