Rayssa Leal projeta final do ano e fala sobre outras modalidades

Mesmo após a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e o título mundial em Roma, em setembro, o ano competitivo da skatista Rayssa Leal ainda não terminou. Isso porque ela disputará alguns torneios até o final da temporada, finalizando com a participação no Super Crown, última etapa da Liga Mundial de skate street, em São Paulo. Em entrevista exclusiva ao OTD na Liga Esportiva Nescau, ela projetou os seus últimos compromissos e contou qual outra modalidade ela praticaria.

"Tem três campeonatos ainda que eu vou participar. Tem o SLS de Sydney agora na casa da Chloe (Covell), tem STU no Rio e para finalizar vai ter o Super Crown, que é o campeonato que vai fechar o ano. É o terceiro ano consecutivo aqui no Brasil, quem sabe o terceiro campeonato mundial para mim do Street League. Tô treinando para isso, me dedicando bastante, vai ter muita gente, vai ser muito top mesmo de competir de novo aqui no Brasil. Acho que a expectativa de todo mundo está muito alta, com certeza vai ter uma diferença muito grande do nível do skate do ano passado para agora", falou a maranhense.