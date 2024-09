Taubaté perde no Super Globe e torcida se revolta contra a CBHb

REVOLTA DA TORCIDA

Após a derrota na primeira rodada para o Zamalek, alguns torcedores do Handebol Taubaté protestaram nas redes sociais devido ao mau planejamento da Confederação Brasileira de Handebol para a ida do clube até Cairo. "Não tem como disputar uma competição onde você vai ter uma viagem longa e quando descer do avião jogar" disse Renato Guimarães. Outra torcedora, Caroline Rodrigues, ainda exclamou: "Parabéns galerinha (Taubaté), vocês nos orgulham para car*. Obrigado CBHb (Confederação Brasileira de Handebol) por nunca fazer o mínimo. Vocês nos envergonham".

Veszprém e o Zamalek disputam a primeira colocação do grupo A do Super Globe, já que o Taubaté corre por fora. No grupo B, o Al Ahly já venceu o Sydney Uni Club, enquanto o Barcelona ainda não entrou em quadra. Por fim, no grupo C, o Khaleej bateu o California Eagles, já o Magdeburg ainda não jogou.