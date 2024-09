Jhon Xavier vai à final do Mundial sub-19 de pentatlo moderno

Nesta quinta-feira (26), o Brasil teve três representantes nas qualificatórias masculinas do Mundial sub-19 de pentatlo moderno, em Druskininkai, na Lituânia. O grande destaque brasileiro foi Jhon Xavier, que conseguiu se classificar para a final com 1472 pontos.

Começando pelo finalista, Jhon avançou no Mundial após ter ficado em 5º na esgrima, conseguindo 232 pontos após ter 18 vitórias. Já na corrida de obstáculo, o brasileiro terminou em 9º, com o tempo de 28s47 (324 pontos). Na natação, Jhon Xavier ficou fora do top-10 pela primeira e única vez no dia. O pentatleta fez o percurso em 2m26s56 e ficou em 31º. Apesar disso, Jhon voltou às cabeças da competição na última prova, na corrida e tiro a laser, quando ficou em 3º, com o tempo de 10m41s27. Jhon Xavier conseguiu 1472 pontos no total e se classificou para a final em 7º na qualificatória B, e 24º no total, do Mundial sub-19 de pentatlo moderno.