Hugo Calderano e mais sete brazucas no Smash da China

As principais estrelas mundiais do tênis de mesa se reúnem em Pequim, a partir desta quarta-feira (25), para o Smash da China. A competição na capital chinesa vai contar com os mesatenistas do topo do ranking disputando dois mil pontos e uma premiação avaliada em 100 mil dólares para o campeão do individual. Hugo Calderano, Bruna Takahashi, Vitor Ishiy, Eric Jouti e Guilherme Teodoro representam o Brasil.

O Brasil também deve marcar presença e levará seus principais atletas para o Smash chinês. Hugo Calderano, atual terceiro colocado do ranking, é o cabeça de chave número 2 do individual e deve lutar pelas primeiras posições. Bruna Takahashi, 25ª colocada da lista feminina, também vai buscar grandes resultados em Pequim. Ambos já estão garantidos na chave principal e só estreiam no sábado (28).