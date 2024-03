Daniel Alves não organizou festa horas após deixar a prisão

Do UOL, em São Paulo

Ao contrário do publicado, Daniel Alves não organizou uma festa de aniversário para o seu pai, Domingos Alves da Silva, horas após sair da prisão. O pai do ex-jogador está doente e no Brasil, enquanto Daniel Alves está em Barcelona, em liberdade condicional e proibido de deixar a Espanha.

A informação foi corrigida e retirada da home page e das redes sociais.