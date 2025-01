Polícia alemã prende torcedores antes de Stuttgart x PSG, pela Liga dos Campeões

A polícia alemã explicou que vinha monitorando a situação de diversos torcedores nos últimos dias. "A fim de evitar o encontro iminente desses torcedores em busca de violência, a polícia realizou verificações direcionadas (...) em vários 'hooligans' franceses a partir da tarde de terça-feira", disse a polícia, que afirmou estar trabalhando em cooperação com os colegas parisienses.

"Qualquer pessoa que viaje para Stuttgart para cometer crimes violentos fora do campo será retirada do jogo", disse um dos chefes da polícia de Stuttgart, Carsten Höfler.

A polícia disse que os torcedores do PSG, incluindo os líderes, viajaram para Stuttgart sem ingressos, e que os torcedores do Stuttgart - com a ajuda de torcedores de "alto risco" do clube francês Saint-Étienne - estavam procurando os torcedores visitantes.

A polícia local encontrou "hooligans franceses" na principal estação de trem de Stuttgart e em vários hotéis, onde as buscas encontraram "material de disfarce, entre outras coisas". Alguns dos torcedores do Stuttgart que foram banidos do jogo e do centro da cidade estavam portando armas, segundo a polícia.