Jornal vê 'queda incompreensível' de Vinicius Júnior após Bola de Ouro

Destaque do Real Madrid nas últimas temporada, Vinicius Júnior passa por uma queda em seu rendimento na reta final deste ano, com o clube merengue precisando se recuperar no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, além de ter a decisão da Copa do Rei com o Barcelona. Desde março, o atacante marcou apenas dois gols em nove jogos pelo time de Carlo Ancelotti.

Antes do duelo com o Alavés neste domingo, o jornal espanhol Marca destacou o momento do atacante, no que chamou de "queda incompreensível" em seu rendimento desde a Bola de Ouro, conquistada por Rodri, no último ano. Na ocasião, Vini Jr. e o elenco do Real Madrid boicotaram a premiação, pois teriam descoberto que o camisa 7, favorito para o prêmio de melhor jogador do mundo, não seria o grande vencedor da noite.

Após a vitória do espanhol do Manchester City, o camisa 7 publicou em suas redes sociais uma mensagem para o mundo do futebol: "Farei dez vezes mais se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu Vini Jr. Ele iniciou bem a temporada, conquistando o The Best, da Fifa, mas a iminente eliminação na Liga dos Campeões e a distância para o líder Barcelona começam a preocupar os madrilenhos.