Em busca de espaço no Corinthians, Maycon mira participar de três jogos seguidos após 13 meses

O meio-campista Maycon quer voltar de vez a sua melhor forma para emendar uma sequência de jogos pelo Corinthians. Titular contra o América de Cali, da Colômbia, o camisa 7, caso entre em campo contra o Palmeiras, igualará uma sequência de três jogos consecutivos em campo que não acontece desde março de 2024.

No início da temporada passada, sobretudo com Mano Menezes, Maycon foi muito utilizado na equipe titular. Com isso, na fase de grupos do Paulistão, emendou uma sequência interessante. Na reta final da primeira fase do estadual, o meio-campista esteve em campo na série contra Cianorte (Copa do Brasil), Ponte Preta (Paulistão) e Santo André (Paulistão).

O duelo diante do time do ABC aconteceu no dia 2 de março de 2024 e, na vitória por 3 a 2, Maycon marcou um dos gols do Corinthians. Desde então, porém, atrapalhado por lesões e rendimento físico abaixo em relação aos demais, o Filho do Terrão perdeu espaço e ainda não emendou uma sequência de três confrontos consecutivos.