RB Bragantino x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

Renato Paiva, treinador do Botafogo, sabe que tem um time em evolução na temporada, mas espera um bom resultado diante do Bragantino para seguir sem pressão.

"Nós ainda não temos o ótimo. Mas que bom que temos o bom. Mesmo com o trabalho em busca de um estágio melhor, estamos conseguindo bons resultados e espero que isso continue contra o Bragantino", disse.

Para este duelo, o treinador vai promover o retorno do atacante Igor Jesus, que cumpriu suspensão diante do Carabobo. Assim, Mastriani ficará como opção no banco de reservas.