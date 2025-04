Abel tenta encerrar pior sequência contra o Corinthians desde chegada ao Palmeiras

Na final do estadual, o Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto, e segurou o empate sem gols na volta, na Neo Química Arena, com outro pênalti da equipe alviverde defendido pelo goleiro do Timão, que conquistou o título.

O próximo confronto entre ambas as equipes está marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri, onde Abel Ferreira buscará encerrar essa sequência negativa e retomar o domínio no clássico paulista.