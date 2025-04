Corinthians x Palmeiras: veja onde assistir ao clássico pelo Brasileiro feminino

Após as primeiras três rodadas, os dois times vivem situações distintas no Campeonato Brasileiro feminino. As Brabas do Corinthians estão na vice-liderança do torneio, com sete pontos. Enquanto isso, o Palmeiras figura na oitava colocação, com cinco pontos.

O Timão soma, até o momento, duas vitórias e um empate - bateu Real Brasília e Juventude, e empatou com o Red Bull Bragantino. Já o Palmeiras acumula dois empates (contra RB Bragantino e Grêmio) e um triunfo (contra o América-MG).

A última vez que Corinthians e Palmeiras se enfrentaram no futebol feminino foi pelo Paulista do ano passado. Na ocasião, as palestrinas venceram as Brabas nos pênaltis, por 2 a 0, após empate em 2 a 2 no placar agregado.