City goleia o Crystal Palace e entra na zona de classificação da Champions

Como foi o jogo

City e Crystal Palace fizeram um primeiro tempo bem agitado. A equipe de Pep Guardiola começou o jogo de maneira caótica, sem saber o que fazer quando não tinha posse de bola. O Crystal Palace aproveitou a desorganização do adversário e fez dois gols em vinte minutos. A reação do City não demorou muito. Aos trinta, De Bruyne diminuiu o placar numa boa cobrança de falta. Os citizens se reorganizaram, passaram a dominar a posse de bola e finalizaram mais, empatando o jogo três minutos depois do primeiro gol. O time de Guardiola terminou o primeiro tempo com mais finalizações e muito mais organizado do que no começo do jogo. O Crystal Palace, que esteve próximo do terceiro gol no início, desacelerou e viu o adversário crescer ao longo dos primeiros 45 minutos.

Classificação e jogos Inglês

Manchester City começa o segundo jogo no mesmo ritmo em que terminou o primeiro. Em menos de dez minutos na segunda etapa, o City virou e ampliou o placar. A equipe do técnico Guardiola mudou a postura em relação ao primeiro tempo e não deixou o adversário jogar durante a segunda etapa. O Palace praticamente não finalizou no segundo tempo, enquanto os citizens tiveram mais posse de bola e mais finalizações. O bom desempenho se concretizou com uma goleada.

Lances de destaque

Palace abre o placar. Após longa troca de passes, Crystal Palace fez o primeiro gol com um cruzamento de Sarr, que encontrou Eze livre pela direita e completou para o fundo da rede.

Richards amplia. Wharton cobra escanteio fechado e Chris Richards sobe na pequena área. O zagueiro amplia o placar numa falha de Ederson.