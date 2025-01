Botafogo e Água Santa empatam e seguem na lanterna de seus grupos no Paulistão

Em partida bastante movimentada, Botafogo e Água Santa empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada do Paulistão. Jogando em casa, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, o Botafogo abriu o placar com Allyson, mas Neilton empatou logo depois, ambos no primeiro tempo.

O Botafogo segue sem vencer na competição, com três empates e duas derrotas. Com isso, soma três pontos, na quarta e última colocação do Grupo A, que ainda tem Mirassol (12), Corinthians (12) e Inter de Limeira (4).

Apesar de já ter vencido, o Água Santa também ocupa a lanterna (4º) do Grupo C com quatro pontos. São Paulo (10), Novorizontino (6) e Noroeste (6) completam a chave.