Grêmio anuncia a contratação do goleiro Tiago Volpi por duas temporadas

Sai um nome experiente, chega outro. O Grêmio oficializou nesta segunda-feira a contratação do goleiro Tiago Volpi, do Toluca, para a vaga do veterano Marquesín, de 36 anos, que aceitou oferta do Boca Juniors. O reforço, de 31 anos, assinou por duas temporadas.

Tiago Volpi estava bem no mexicano Toluca, onde era ídolo da torcida não apenas pelas defesas, mas por também anotar gols de pênalti e falta. Depois de sair em baixa do São Paulo, ele se reergueu e surpreendeu ao revelar, na sexta-feira, que estava rescindindo o contrato. Não quis, porém, anunciar o destino.

"O Grêmio anuncia a contratação do goleiro Tiago Volpi como mais um reforço para a temporada 2025. O experiente atleta chega para ser mais uma opção no elenco gremista, tendo assinado contrato por dois anos", anunciou o Grêmio.