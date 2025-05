EUA darão boas-vindas a torcedores estrangeiros para a Copa do Mundo, diz presidente da Fifa

Por Javier Leira

ASSUNÇÃO (Reuters) - O mundo será bem-vindo aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026 e para a Copa do Mundo de Clubes deste ano, disse nesta quinta-feira o presidente da Fifa, Gianni Infantino, dias após reunião com autoridades do governo do presidente Donald Trump.

Os EUA serão coanfitriões da Copa do Mundo do próximo ano com o México e o Canadá, e também sediarão a Copa do Mundo de Clubes de 14 de junho a 13 de julho deste ano, que ocorrerá em 11 cidades.