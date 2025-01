Murilo mostra ansiedade com 1º clássico do Palmeiras no ano: 'É sempre especial'

O Palmeiras encerrou, na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, a preparação para o duelo com o Santos. Depois de empatar com o Noroeste por 1 a 1, Abel Ferreira deverá ter seus principais jogadores entre os titulares para tentar voltar a vencer no Campeonato Paulista e, principalmente, ganhar confiança se faturar o primeiro clássico da temporada.

"Será o primeiro do ano e clássico é sempre especial. Com todos os nossos treinos, toda a nossa dedicação da semana inteira, estamos muito bem preparados para enfrentá-los na casa deles, fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo", comentou o zagueiro Murilo, que foi poupado em Bauru, mas deverá retornar à equipe alviverde nesta quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro.

A partida marcará o reencontro das duas equipes depois da decisão do Paulista do ano passado, já que o conjunto da Baixada disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Palmeiras levou a melhor e conquistou o tricampeonato estadual ao vencer por 2 a 0, no Allianz parque, depois de ter perdido por 1 a 0 no confronto de ida.