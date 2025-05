Com trabalho tático, Corinthians encerra preparação para pegar América de Cali; veja provável time

Já Fabrizio Angileri pode ser reforço. O lateral esquerdo não ficou à disposição no último sábado, na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, por controle de carga. Contudo, o defensor apareceu em fotos divulgadas pelo clube nesta segunda-feira e pode reforçar a equipe caso esteja apto fisicamente.

Uma provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Angileri); Raniele, Martínez (Maycon) e Carrillo; Romero (Igor Coronado), Memphis e Yuri Alberto.

Corinthians e América de Cali duelam na noite desta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Timão ocupa a terceira colocação no Grupo C do torneio continental, com quatro pontos conquistados - três a menos que o líder Huracán-ARG. Até aqui, o Alvinegro somou uma vitória, um empate e uma derrota.