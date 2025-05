Caixinha se irrita, desiste de acordo e cobra R$ 15 mi do Santos na Justiça

Naquele momento, Pedro Caixinha negociava com o Atlético-MG e essa multa foi uma forma de convencer o treinador. A negociação com o Santos foi rápida.

Outra justificativa para o alto valor foi o histórico de muitas trocas no comando santista. No fim das contas, o Santos manteve sua "regra" de demitir treinadores rapidamente e precisou arcar com a multa.