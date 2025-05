Vitor Roque desabou e chorou após erros em treino do Barça, revela Raphinha

O meia-atacante Raphinha, do Barcelona, revelou um episódio em que Vitor Roque desabou em lágrimas após erros sucessivos durante um treino do clube catalão. O desabafo do hoje jogador do Palmeiras ocorreu em meio à indefinição de sua impermanência no Barça e contou com suporte do técnico Hansi Flick.

O que aconteceu

A história, compartilhada em entrevista ao canal da jornalista Isabela Pagliari, no YouTube, aconteceu logo após a chegada de Hansi Flick ao Barcelona, em maio do ano passado. Na época, o atacante estava indeciso quanto a permanecer no Barça para mostrar serviço ou aceitar uma proposta de outro clube.