Casares elogia trabalho de Zubeldía e nega turbulência no São Paulo: "Muito mais do lado de fora"

O São Paulo, inclusive, é o único time que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, com nove pontos somados em seis rodadas, e ocupa atualmente a décima colocação. Na Libertadores, o time também segue invicto sob o comando do argentino, com sete somados, na primeira colocação do Grupo D.

Além de elogiar Zubeldía, Casares também rebateu as críticas em relação ao tamanho do elenco são-paulino. Segundo o presidente, as ausências por lesão atrapalharam o desempenho da equipe, mas a diretoria optou por manter a confiança nos atletas que já estavam no grupo.

"Às vezes nós somos criticados que o elenco é curto, mas perdemos jogadores com graves contusões. O Pablo Maia, o Lucas, o Oscar, o Luiz Gustavo. Você não pode, em razão disso, sair contratando no outro dia, porque há expectativa de retornos, como todos estão retornando, salvo o Luiz Gustavo. Temos uma base com boa perspectiva e um técnico que enxerga, tem diálogo com a diretoria. Nós nunca tivemos essa turbulência, que eu sempre disse que era muito mais do lado de fora do que do lado de dentro", completou Casares.