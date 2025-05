Casares destaca plano financeiro do São Paulo e prevê cenário positivo

"Agora, nós vamos observar a redução drástica da despesa, o acompanhamento rígido do orçamento, isso já está acontecendo. O primeiro trimestre já nos deu um horizonte muito bom de resultado. Nós estamos trabalhando, olhando o São Paulo para o futuro. Já temos, até 2030, mais de dois bilhões em reais de contratos recebíveis. Isso vai alimentar a continuidade do fundo e dar uma tranquilidade para o meu sucessor, mas depende da continuidade de fazer um time competitivo, mas com muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, ter essa dívida num viés de baixa", concluiu.

Um dos trunfos da gestão atual para reconstruir o São Paulo do ponto de vista financeiro é o aumento de receitas. Recentemente, o clube anunciou a renovação de contrato com sua patrocinadora máster, a Superbet, até 2030. Com esse e outros acordos que acabaram sendo estendidos, a diretoria Tricolor diz ter garantido R$ 2 bilhões em receitas para os próximos cinco anos.