Zé Rafael evolui em recuperação e fica perto da estreia pelo Santos

Zé Rafael está perto de estrear pelo Santos.

O que aconteceu

Zé evoluiu na recuperação de cirurgia na coluna e já treina com bola no Santos. Ele treinará normalmente com bola nos próximos dias.

Há, inclusive, uma chance de Zé Rafael ser relacionado para a partida contra o Ceará. O próximo compromisso do Peixe é segunda-feira (12).