Miguelito pertence ao Santos e é destaque da seleção da Bolívia

Pela seleção da Bolívia, o atleta é destaque. O meio-campista chegou a marcar em três partidas seguidas, nas vitórias sobre Venezuela, Chile e Colômbia, entre setembro e outubro do ano passado. Miguelito passou em branco nas goleadas sofridas por Argentina e Equador, mas voltou a anotar no empate contra o Paraguai, em novembro, e na derrota para o Peru, em março deste ano.

Durante passagem pelo Santos, o meia enfrentou problemas familiares e físicos, criticado por Giuliano, capitão do Peixe na época.

Ele é um jovem com muito talento, na esquerda é excepcional. Falta um pouquinho de intensidade. É uma coisa mental, de preparação, porque o que ele consegue fazer no time sub-20 (do Santos) e na Bolívia, ele não consegue fazer nos nossos treinamentos. Quem escolhe é sempre o treinador, mas nós jogadores temos que ser realistas e falar a verdade. Ele é um grande jogador, vai ser um grande camisa 10 aqui no Santos, mas ainda não está preparado para isso. Giuliano, sobre Miguelito

Acusado de injúria racial

A carreira do meia foi interrompida no último domingo, após ter sido acusado e preso por racismo. Miguelito foi detido em flagrante por caso ocorrido no confronto contra o Operário, pela Série B do Brasileirão.

A vítima foi o atacante Allano, que relatou ter sido chamado de "negro cagão" pelo boliviano. Miguelito passou a noite detido em Ponta Grossa, no Paraná, e foi liberado pelo Ministério Público nesta segunda, como apurou o UOL.