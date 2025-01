Arboleda e Rafael voltam mais cedo dos EUA e São Paulo terá reforços na estreia do Paulistão

O restante do elenco vai continuar treinando em Orlando já que, no domingo, o time paulista enfrenta o Flamengo pela última partida da FC Series. O encontro está programado para as 17h (horário de Brasília). Antes, também pelo torneio, os são-paulinos ficaram no empate de 1 a 1 com o Cruzeiro no meio de semana.

Nesta divisão de grupos em meio à pré-temporada e o início do Campeonato Paulista, a comissão técnica trabalha em duas frentes. O treinador Luís Zubeldía continua nos Estados Unidos enquanto o auxiliar Maxi Cuberas comanda a equipe que vai encarar o Botafogo.