Caso Vai de Bet: Melo está seguro de que não será indiciado e descarta renúncia no Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se pronunciou nesta sexta-feira sobre as investigações que apontam que uma empresa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) recebeu parte do dinheiro do acordo entre o clube e a Vai de Bet, após a quantia passar por diferentes empresas usadas como 'laranjas'. Ao lado do dirigente alvinegro, estava Ricardo Cury, seu advogado de defesa, que disse estar tranquilo quanto à possibilidade indiciamento do cliente.

"A defesa tem muita segurança e tranquilidade de que o presidente Augusto não será indiciado. Não tem elementos para o indiciamento. E justifico para não parecer que é uma coisa lançada. Do ponto de vista criminal, o indiciamento é o primeiro passo para responsabilização. Tem de haver uma ação ilegal ou omissão praticada pelo investigado", disse Cury.

"Nesse caso, não há nenhuma ação ilegal ou omissão indevida do presidente Augusto. Juntamos no Inquérito providências tomadas pelo presidente augusto assim que saiu a matéria do colega de você, Juca Kfouri (primeiro jornalista a noticiar o caso). A defesa juntou toda a documentação. Sai a matéria, várias coisas acontecem até a instauração do inquérito. Inúmeras coisas."