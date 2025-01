Sinner e Swiatek vencem e avançam à 3ª rodada do Aberto da Austrália

Atual campeão do Aberto da Austrália, o italiano Jannik Sinner garantiu seu lugar na terceira rodada nesta quinta-feira, mas teve encerrada sua série de 29 sets consecutivos, sequência que sustentava desde o fim do ano passado. O número 1 do mundo perdeu uma parcial na vitória sobre o local Tristan Schoolkate por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/1 e 6/3.

Sinner não perdia um set desde sua segunda partida no Masters 1000 de Xangai, no início de outubro. Na ocasião, venceu o argentino Tomas Etcheverry por 2 a 1, de virada. Na sequência, foi campeão na China, assim como do ATP Finals e da Copa Davis, em todas sem perder parciais.

O líder do ranking soma agora 16 vitórias consecutivas. Seu próximo adversário, na terceira rodada, será o americano Marcos Giron, que avançou justamente com uma vitória sobre Etcheverry (7/5, 3/6, 7/5, 3/6 e 6/4).