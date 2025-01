Oscar celebra reestreia no São Paulo: 'Muito especial e deu para fazer algumas jogadas'

Como planejado pela comissão técnica, Oscar só atuou uma etapa no jogo do São Paulo contra o Cruzeiro pela FC Series, em Orlando, nos Estados Unidos. Entrou no intervalo e, apesar de não ajudar a equipe a buscar a virada - jogo terminou 1 a 1 -, celebrou muito seu retorno ao clube após 16 anos.

Reforço de peso nesta modesta janela de transferências do São Paulo, Oscar chegou sob a bênção de muitos torcedores e corre contra o tempo para ficar 100% em temporada na qual a equipe mais uma vez tentará o quarto título da Libertadores.

Os primeiros passos, em Orlando, foram sem tanto brilho, mas suficientes para tirar o frio da barriga do jogador de 33 anos que esteve nas últimas oito temporadas na China e quer brilhar em retorno ao futebol brasileiro.