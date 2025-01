Ronaldo é 'ignorado' por CBF em vídeo de lendas da seleção brasileira

Maior nome da conquista do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno não foi incluído em um vídeo publicado nesta terça-feira, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na publicação, é feita uma homenagem aos grandes momentos das chamadas "lendas" da modalidade no País. Nenhum lance do camisa 9 é mostrado.

O vídeo apresenta imagens de alguns dos maiores nomes do futebol brasileiro. Pelé, Zico, Bebeto, Dida, Kaká, Taffarel, Zagallo, Dunga e Ronaldinho Gaúcho aparecem em sequência protagonizando jogadas históricas em Copas do Mundo. Por isso, a exclusão do artilheiro da Copa de 2002, que marcou dois gols na grande decisão do torneio, gerou revolta em torcedores.

Apesar de o perfil oficial do órgão não deixar claro o porquê de Ronaldo Fenômeno ter sido excluído da homenagem, um dos possíveis motivos seria a intenção do ex-atleta de concorrer a presidência da CBF.