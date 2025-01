Guarani faz lição de casa e vence Botafogo-SP na estreia do Paulistão

O Guarani começou a temporada 2025 de forma positiva: o time recebeu o Botafogo-SP no Brinco de Ouro, em Campinas, e bateu os visitantes pelo placar de 2 a 0. Foi o primeiro jogo transmitido pelo Canal UOL, que vai exibir outras partidas do Campeonato Paulista.

Os gols foram marcados por Jean Victor, contra, e Giva, um em cada tempo. Uma grata surpresa para o torcida bugrina, desanimada após o rebaixamento à Série C do Brasileiro, no final do ano passado.

Com o resultado, o Guarani somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança do Grupo B, que conta com Red Bull Bragantino, Portuguesa e Santos. Sem pontuar, o Botafogo divide o Grupo A com Corinthians, Inter de Limeira e Mirassol.